Bayimiz Olun

  • Bayilik Başvuru Telefon  : 0 536 944 82 15

Mağaza Yeri

Cadde üzerinde (Yaya ve taşıt trafiğinin uygun olduğu ana arterler)

Yaya Yoluna Yakınlık

Yürüyüş alanlarının kenarında olması.

Araç Parkı

Araç park alanlarının uygun olması.

Mağaza Ölçü

En az 30 m2 üzeri Cephesi sokak girişli ve en az 4 m2 olması.

Bayilik açmak isteyen kişide aranan özellikler:

İnsan Kaynakları yönetimi konusunda deneyimli olması.
İnsan Kaynakları
Serince markası ile açılacak bayilikte Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi
Gerekli finansman yeterliliğinin bulunması
Finansman
Bayilik açacak kişinin girişimcilik ruhu olması
Grişimcilik

Serince Çiğköfte bayiliği açma sürecinde izleyeceğiniz aşamalar şu şekilde :

Web sitesi, mail, telefon veya posta yolu ile başvuru talebinin iletilmesi.

Başvurunuz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza olumlu ya da olumsuz yönde dönüş yapılır.

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde Serince Çiğköfte bayilik koşulları hakkında detaylı bilgilendirme ve şartlar ile ilgili görüşme gerçekleştirilir.

Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde mağaza olarak düşündüğünüz yer var ise öncelikle buraya bakılır. Düşündüğünüz bir yer yoksa yer tespitinin yapılması ile ilgili görüş paylaşımında bulunulur.

Gerekli koşullar sağlandıktan sonra bayilik sözleşmesi hazırlanarak imzalanır.

Mağaza Serince Çiğköfte konseptine uygun olarak restore edilip tefrişatı yapılır.

Bayilik bünyesinde istihdam edilecek personel ve işletmeciler merkezle koordineli olarak bayilik tarafından istihdam edilir. Serince Çiğköfte markası bünyesinde verilecek hizmetlerle alakalı hizmetiçi eğitimler uygulanır.

Mağaza açılışından önce tabela, afiş, broşür ve diğer tanıtım materyalleri merkezden hazırlanarak bayilik ile paylaşılır.

Mağaza açılışa hazır hale geldiği tarafımızca tespit edildikten sonra açılışı yapılır.

Bayilik Başvuru Formu

Serince markası özgün ve müşteri öncelikli bir markadır. Bayilik açmak isteyen adayların Serince Çiğköfte markasının çalışma esaslarını ve hizmet prensiplerini benimsemesi beklenir.

Takip Et

Kurumsal

Serince Çiğköfte hizmete başladığı 2005 yılından bu yana misafirlerine hijyenik ve lezzetli çiğköfteler sunmak için elinden geleni yapmaktadır. Kendi hijyenik tesislerimizde ürettiğimiz çiğköfteleri taze olarak misafirlerimize sunuyoruz. 

Ürünlerimiz

İletişim

  • Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
  • Ostim Sanayi Sitesi, Uzay Çağı Cad. 1157 sk. No:7, Yeni Mahalle/Ankara
  • info@serincecigkofte.com
  • 0 536 944 8215

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