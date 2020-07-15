Bayimiz Olun

Bayilik Başvuru Telefon : 0 536 944 82 15
Bayilik açmak isteyen kişide aranan özellikler:
Serince Çiğköfte bayiliği açma sürecinde izleyeceğiniz aşamalar şu şekilde :
Web sitesi, mail, telefon veya posta yolu ile başvuru talebinin iletilmesi.
Başvurunuz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza olumlu ya da olumsuz yönde dönüş yapılır.
Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde Serince Çiğköfte bayilik koşulları hakkında detaylı bilgilendirme ve şartlar ile ilgili görüşme gerçekleştirilir.
Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde mağaza olarak düşündüğünüz yer var ise öncelikle buraya bakılır. Düşündüğünüz bir yer yoksa yer tespitinin yapılması ile ilgili görüş paylaşımında bulunulur.
Gerekli koşullar sağlandıktan sonra bayilik sözleşmesi hazırlanarak imzalanır.
Mağaza Serince Çiğköfte konseptine uygun olarak restore edilip tefrişatı yapılır.
Bayilik bünyesinde istihdam edilecek personel ve işletmeciler merkezle koordineli olarak bayilik tarafından istihdam edilir. Serince Çiğköfte markası bünyesinde verilecek hizmetlerle alakalı hizmetiçi eğitimler uygulanır.
Mağaza açılışından önce tabela, afiş, broşür ve diğer tanıtım materyalleri merkezden hazırlanarak bayilik ile paylaşılır.
Mağaza açılışa hazır hale geldiği tarafımızca tespit edildikten sonra açılışı yapılır.
Bayilik Başvuru Formu
Serince markası özgün ve müşteri öncelikli bir markadır. Bayilik açmak isteyen adayların Serince Çiğköfte markasının çalışma esaslarını ve hizmet prensiplerini benimsemesi beklenir.